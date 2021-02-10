Тегеран, , 08:37 — REGNUM 9 февраля афганские художники провели выставку в иранском городе Пакдаште, в 25 км к юго-востоку от Тегерана, накануне 42-й годовщины Исламской революции. Выставка проходит в культурном комплексе Имама Хомейни в Пакдаште. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хамид Мохсенванд, глава управления исламской культуры в Пакдаште, сообщил IRNA, что 21 афганский художник с 65 работами посетил выставку, которая продлится неделю. Мохсенванд отметил, что целью проведения выставки является ознакомление с культурным потенциалом афганских беженцев.

Многие афганские беженцы прошли техническую подготовку в Иране, которая помогла им сыграть ключевую роль в восстановлении и реконструкции Афганистана в пост-талибскую эпоху.

На протяжении последних 40 лет Иран щедро принимал миллионы афганских иммигрантов, сыгравших особую роль в восстановлении Афганистана.

Напомним, что ежегодно победа Исламской революции 1979 года отмечается по всему Ирану в ознаменование возвращения покойного Имама Хомейни, основателя Исламской Республики, из изгнания на родину 1 февраля и победы революционных сил 11 февраля.