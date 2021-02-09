Москва, , 13:12 — REGNUM В Кремле воздерживаются от оценки деятельности российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя непродление контракта Серебренникова с «Гоголь-центром».

"В Кремле не могут давать оценку талантливости того или иного режиссера, это не функция Кремля. В данном случае есть работодатель и есть принятый по найму режиссер», — сказал Песков.

По его словам, если работодателя устраивает работа режиссёра, то он будет работать и дальше, а в противном случае контракт не продлевается: «Талантливый режиссер всегда найдет себе новые контракты. Но еще раз повторяю, это не вопрос Кремля».