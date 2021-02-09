Москва, , 11:21 — REGNUM Режиссёр Кирилл Серебренников покидает пост художественного руководителя театра «Гоголь-центр», он попрощался с труппой. Это следует из его сообщения в соцсети Instagram, опубликованного 9 февраля.

На своей странице Серебренников опубликовал снимок уведомления департамента культуры Москвы об истечении срока действия его трудового договора. Договор заканчивается 25 февраля.

Режиссёр поблагодарил «друзей, учеников и врагов» за новый опыт и отметил, что идея театра продолжит жить.

«Всё в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое», — написал Серебренников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с худруком «Гоголь-центра». Серебренников руководил этим театральным центром с момента его основания в 2012 году.

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