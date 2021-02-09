Омск, , 10:57 — REGNUM 9 февраля 2021 года исполняется 140 лет со дня смерти питателя Фёдора Достоевского. В честь этой даты в Омске пройдут памятные мероприятия.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в Омске возложат цветы к памятнику Достоевскому на Спартаковской улице.

В Литературном музее им. Ф. М. Достоевского откроется выставка «А мне Россия нужна», рассказывающая о заграничных путешествиях писателя.

Сотрудники музея в рамках литературной гостиной «Жизнь и смерть Достоевского» расскажут о значимых этапах жизни и творчества писателя.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в январе 2021 года стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые 200-летию писателя Фёдора Достоевского. С Омским регионом писателя связывает то, что он несколько лет провёл в омском каторжном остроге.

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