Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В Новосибирске открылась всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов. Как отметил мэр Анатолий Локоть, правду о войне необходимо знать каждому, чтобы не допустить её повторения.

«Впервые в мировой истории была поставлена задача не просто захватить территорию, чтобы воспользоваться её ресурсами, а освободить от населения. В том числе ставились задачи по уничтожению наших культурных и промышленных центров. Сегодня кто-то в силу незнания или личных убеждений пытается закрыться от этой правды, предпочитает не знать, не помнить. Я считаю, это нужно знать, чтобы понимать, какой ценой досталась Победа», — подчеркнул Локоть.

В мэрии Новосибирска уточнили, что на выставке представлены документы и фотографии, показывающие различные аспекты реализации нацистами и их союзниками политики геноцида советского народа: травля голодом, создание условий, несовместимых с жизнью, преступления против детства, массовое уничтожение мирных граждан и людей, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях.

Каждый из 24 стендов посвящён отдельному региону России, который был подвержен нацистской оккупации.

По словам директора исторического парка «Россия — моя история» Алексея Пронина, за последние годы собрана огромная юридическая доказательная база, которая позволяет квалифицировать действия Германии и европейских союзников как геноцид в отношении советского народа. Так, документов в проект «Без срока давности» собрано более 7 тысяч, издан 23-томный труд с этими документами.

Выставка «Без срока давности» открылась в Государственном концертном зале имени А. М. Каца и будет работать до 24 февраля. Затем она отправится в художественные и образовательные учреждения Новосибирска.