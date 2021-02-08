Ижевск, , 21:40 — REGNUM Бывший глава администрации Ижевска Денис Агашин по итогам открытого конкурса стал владельцем здания магазина купца Василия Оглоблина в центре города на улице Горького, 86. Победа в открытом конкурсе стоила бывшему чиновнику 6,34 млн рублей, свидетельствует документ, опубликованный на портале минимущества Удмуртии.

Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль купеческих зданий, 2-я половина XIX века».

Министр имущественных отношений республики Анна Боталова подчеркнула, что собственник не вправе производить никаких пристроек, переделок как снаружи, так и внутри, вести каких-либо земляных работ без специального разрешения.

Без дополнительного разрешения нельзя проводить и ремонт, побелку, красить покрытые живописью стены, а также видоизменять предметы интерьера, являющихся произведениями искусства.

Кроме того, новый владелец должен провести работы для сохранения объекта культурного наследия, которые позволят использовать здание в настоящее время, но не повредят сохранению исторического облика центра города.

ИА REGNUM напоминает, впервые сообщение о продаже здания минимущество республики опубликовано в декабре 2018 года. Однако до настоящего момента нового собственника объекта культуры не находилось. Изначально здание выставлялось за 12,05 млн рублей, Агашину оно досталось почти вдвое дешевле. Здание двухэтажное с пристроем, площадь — 496,6 кв метров.