Чебоксары, 8 февраля 2021, 17:02 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии опротестовано библиотечное правило, действовавшее в ряде школьных библиотек. Оно предполагало возмещение вреда за порчу книги последним читателем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Речь идёт о локальных нормативных актах образовательных учреждений. По данным надзорного ведомства, в шести школах Ибресинского района приняты положения о школьных библиотеках, отдельные нормы которых противоречат Гражданскому кодексу и требованиям федеральных законов о библиотечном деле и об образовании. Это касается возложения ответственности за обнаруженные дефекты в книгах и журналах на последнего пользователя, хотя по федеральному закону за это должен отвечать читатель, который причинил данный вред.
В ведомстве также отмечают, что за порчу книги школьника могли лишить права пользования библиотекой, что нарушало право «на свободный доступ к информации».
В настоящее время локальные акты приведены в соответствии с законом.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году вскрылись «новации» в деятельности школ в Красноармейском районе. В двух образовательных учреждениях локальными актами было установлено правило о том, что «звонок для учителя», то есть «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». На данные акты были принесены протесты.