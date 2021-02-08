Пенза, , 13:29 — REGNUM В 2021 году Пензенский и Зареченский театры юного зрителя (ТЮЗы) получат субсидии на развитие творческой деятельности. Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта «Культура малой родины» и направлена на создание новых постанок, а также укрепление материально-технической базы театров.

Джеймс Хэйллар. В театре

Так, на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек выделено более 3,8 млн рублей федеральных средств, из регионального бюджета — 334 тыс. рублей. Конкурсная комиссия признала победителем «Театр юного зрителя города Заречного». В рамках полученной поддержки Администрация ТЮЗа запланировала постановку двух спектаклей для детей и молодежи, замену кресел в зрительном зале, приобретение звукового и светового оборудования.

На поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров в 2021 году из федерального бюджета выделено свыше 4,2 млн рублей, из регионального — 372,38 тыс. рублей. Конкурсной комиссией рекомендовано признать победителем МБУ «Пензенский театр юного зрителя». В рамках субсидии в театре состоится постановка детского спектакля и приобретут световое, звуковое оборудование.

Кроме того, в реализации мероприятия примет участие ГБУК «Пензенский областной театр «Кукольный Дом» — в нем запланировали приобрести оборудование и провести постановку двух детских спектаклей.

ИА REGNUM напоминает, глава Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о проведении в 2021 году в регионе Года культурного и духовного наследия. Для проведения соответствующих мероприятий созданному оргкомитету предстоит до 12 февраля разработать и утвердить план основных мероприятий тематического года.

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