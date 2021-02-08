Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:08 — REGNUM Культурный центр «Дом Окуджавы» (Нижний Тагил, Свердловская область) начнут ремонтировать уже в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году на ремонт потратят более 17,5 млн рублей. Зданию восстановят кирпичную кладку, декор, первоначальные оконные проёмы и подвальные окна, что должно вернуть объекту внешний вид, приближённый к историческому. Ремонтные работы пройдут и внутри центра.

В 2022 году подрядчик уделит внимание прилегающей территории. Кто займётся ремонтом, станет известно по результату конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге вновь отложили открытие музейного центра «Эрмитаж — Урал».

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