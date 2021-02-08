Хабаровск, , 10:30 — REGNUM В Хабаровске в 2021 году капитально отремонтируют зрительный зал театра юного зрителя — по нацпроекту «Культура» из федерального и краевого бюджетов выделено почти 24 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Хабаровский край попал в число 25 регионов страны, которые получили средства на модернизацию учреждений культуры.

Ремонтные работы в ТЮЗе начнутся уже этим летом, показы спектаклей на обновленной сцене театра пройдут осенью.

Здесь обновят механизмы сцены и несущих конструкций для систем освещения, заменят планшет сцены с монтажом поворотного круга для перемещения декораций, напольное покрытие, кресла в зрительном зале. Кроме того, модернизируют систему светового оборудования. На эти цели из федерального бюджета учреждению дополнительно выделено семь млн рублей.

Ранее в ТЮЗе капитально ремонтировали крышу, систему водоотведения.

До пандемии коронавируса, в 2019 году артисты театра показали 306 спектаклей, которые посетили 33 тыс. зрителей. В 2020 году прошло только 120 показов для 8,5 тыс. хабаровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии будет реконструирован драматический театр. Работы на этом объекте, который ранее был признан аварийным, начнутся уже в 2022 году.