Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации были включены девять зданий. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Так, в реестр вошли несколько жилых домов по улице Тополевая, объекты «Конюшня» и «Офицерская и солдатская баня», расположенные на территории новосибирского Военного городка, «Вспомогательное здание инфраструктуры военно-остановочного пункта» по адресу Владимировская, 2, «Церковь во имя Архистратига Божия Михаила», (Искитимский район, с. Легостаево). Памятниками архитектуры признаны объекты «Госпиталь» (Новосибирск, Военный городок № 1) и «Дом купца Ф. А. Щеглова» (Кыштовский район, с. Кыштовка).

Отметим, что на пяти объектах — в Новосибирске, Куйбышеве, Колывани и Кыштовке — сейчас идут ремонтно-реставрационные работы.

Согласно официальным данным, на территории региона на государственной охране сейчас находится 2411 объектов культурного наследия: 1821 памятник археологии, 328 памятников архитектуры, 251 памятник истории, пять памятников монументального искусства, шесть достопримечательных мест.