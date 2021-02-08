Пекин, , 02:27 — REGNUM Кассовые сборы фильмов на больших экранах Китая с начала года достигли 3,5 млрд юаней (около $540 млн), в то время как на горизонте уже неделя празднования Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

Комедийный фильм «Большой красный конверт», вышедший в прокат 22 января, продолжил лидировать по ежедневным сборам, собрав 5 февраля 40 млн юаней. Боевик «Ударная волна-2» и драма «Маленький красный цветок», выпущенные в декабре 2020 года, также продолжили показывать выдающиеся результаты в тройке лидеров по сборам.

«Ударная волна-2» приближается к отметке 1,2 млрд юаней по сборам, а «Маленький красный цветок» — 1,4 млрд юаней. Ожидается, что фильмы продолжат лидировать на рынке, где пока нет новых громких премьер.

Китайский Новый год в этом году выпал на 12 февраля. На это время намечена премьера семи крупных картин, включая комедию «Детектив из Чайнатауна-3». Предварительные продажи билетов на эту картину уже превысили 200 млн юаней.

В числе других шести картин числятся комедия «Привет, мама», фантастический триллер «Одиссея писателя», фантастический фильм на основе мобильной игры «Мастер Инь-ян», комедийная драма «Конец игры», анимационное фэнтези «Новые боги: Перерождение Нэчжа» и «Медведи Буни: Дикая жизнь».