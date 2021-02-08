Ульяновск, , 04:53 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 8 февраля, региональное министерство просвещения и образования рекомендует отменить уроки для учащихся с первого по восьмые классы. Причина — морозы, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве со ссылкой на гидрометеоцентр отмечают, что утром 8 февраля в Ульяновске ожидается −24…−29 градусов мороза при порывах ветра 7 — 12 метров в секунду. Днём в регионе ожидается −18…−23 градуса мороза.

«В связи с низкими температурами воздуха рекомендуем в общеобразовательных организациях Ульяновской области отменить занятия в школах с первого по восьмые классы», — говорится в сообщении.

Напомним, решение об отмене уроков принимает руководство школы, о чём оно обязано проинформировать учредителя, педагогов, родителей и обучающихся.

Ранее ГУ МЧС по Ульяновской области предупреждало, что с 7 по 11 февраля местами ожидается аномально холодная погода — на девять градусов ниже климатической нормы. В связи с этим был объявлен оранжевый уровень погодной опасности (третья погодная шкала из четырёх).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильные морозы накрывали Ульяновскую область 18 и 21 января 2021 года, тогда же рекомендовалось отменить уроки для младшеклассников и учащихся средних классов.

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