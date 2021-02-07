Москва, , 13:56 — REGNUM Общие кассовые сборы фильма «Последний богатырь: Корень зла» режиссёра Дмитрия Дьяченко в кинотеатрах России превысили 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Цитата из к/ф «Последний богатырь Корень зла». Реж. Дмитрий Дьяченко. 2020. Россия

Отметка в 2 млрд рублей кассовых сборов была преодолена 7 февраля. Таким образом, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, продолжению «Последнего богатыря» удалось обойти по сборам первый фильм серии. Кассовые сборы оригинального фильма за первые два месяца проката составили 1,7 млрд рублей.

Фильм Дмитрия Дьяченко стал четвёртой российской картиной, собравшей в прокате более 2 млрд рублей. Ранее эта отметка покорилась фильмам «Холоп», «Движение вверх» и «Т-34».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Министерстве культуры РФ заявили, что российские кинотеатры в новогодние праздники посетили почти 11 млн человек.

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