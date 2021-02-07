Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Автором сценария фильма, который должен перезапустить франшизу «Блэйд», станет Стэйси Осей-Куффур, которая работала над телесериалом «Хранители». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Перезапуск серии фильмов про охотника на вампиров был анонсирован ещё в 2013 году, однако работа над фильмом началась только в 2019 году. Сейчас в студии Marvel определились с автором сценария — над ним будет работать Стэйси Осей-Куффур, самым известным проектом которой является сериал «Харнители» для HBO.

Другую информацию о новом фильме, включая ожидаемую дату выхода, в Marvel не сообщают. Актёрский состав, за исключением главного героя, которого сыграет Махершала Али, также остаётся нераскрытым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года стало известно, что роль злодея в в предстоящем кинокомиксе Marvel «Блэйд» может сыграть Джон Бойега.