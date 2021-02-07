Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Автор сценария и режиссёр сериала «Йеллоустоун» Тейлор Шеридан подписал с компанией Paramount контракт на производство приквела под названием «Y: 1883». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Новый сериал расскажет о жизни семьи Даттонов, отправившейся в путешествие через Великие равнины к последнему оплоту Дикого Запада. Планируется, что «Y: 1883» выйдет на потоковом сервисе Paramount+ уже в 2021 году.

Первый сезон многосерийной драмы Тейлора Шеридана о жизни на одном из ранчо на границе с национальным парком США «Йеллоустон» вышел в июне 2018 году. Сериал получил широкую популярность, летом 2020 года вышел третий сезон, после чего было объявлено о съёмках четвертого сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года компания Paramount начала съёмки продолжения фильма «Монстро».