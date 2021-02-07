Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Адвокат из Лос-Анджелеса Стив Левин выставил на продажу коллекцию комиксов про супергероя «Человека-паука» за $1,4 млн. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Комиксы (сс) Benjamin Linh VU

По данным издания, эта коллекция комиксов про «Человека-паука» является крупнейшей в США. Стив Левин собирал свою коллекцию более 50 лет. Владелец коллекции заявляет, что ему удалось достать все комиксы, в которых появляется этот супергерой, вышедшие в период с 1962 по 2002 год.

В каталог Левина входит более десяти тысяч комиксов, а также большее число постеров и сувенирной продукции, посвящённой этому супергерою. Вероятными покупателями крупнейшей коллекции комиксов могут стать Disney — материнская компания издательства Marvel, выпускавшего комиксы про «Человека-паука», а также компания Sony, владеющая правами на издание фильмов про этого супергероя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года киностудия Marvel начала съёмки третьей части фильма «Человек-паук».

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