Нью-Йорк, США, , 04:46 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть новый тизер-трейлер расширенного десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Ролик был опубликован на Instagram-странице проекта.

Зрителям показали момент встречи Нигана (Джеффри Дин Морган) и Мэгги Грин (Лорен Коэн). В этой короткой сцене создатели сериала дали понять, что отношения между персонажами остаются всё такими же напряжёнными.

https://www.instagram.com/p/CKpg4o3pZak/

В октябре 2020 года Лорен Коэн сказала, что, скорее всего, отношения между героями будут накалёнными. Актриса обратила внимание, что Мэгги не знает о том, что Ниган сделал за время её отсутствия. Она напомнила, что в последний раз её героиня видела Нигана на полу тюремной камеры в девятом сезоне шоу, когда он молил её о смерти.

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