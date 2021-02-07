Нью-Йорк, США, , 04:13 — REGNUM Четвёртый сезон сериала «Вайнона Эрп» станет последним. Об этом 7 февраля сообщил портал Gizmodo.

Стало известно, что телеканал Syfy решил не выпускать продолжение шоу. Отмечается, что продюсеры сейчас пытаются найти другую платформу, которая согласится заняться производством пятого сезона. Последние эпизоды Syfy начнёт показывать с 9 апреля 2021 года.

«Вайнона Эрп» — это сериал в жанре фантастического вестерна, главную роль в нём исполняет актриса Мелани Скрофано. Syfy показывает это шоу с 1 апреля 2016 года.

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