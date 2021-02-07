Лос-Анджелес, США, , 03:30 — REGNUM Джеймс Ганн выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки сериала «Миротворец». Публикацию он разместил 6 февраля на своей Twitter-странице.

Съёмки шоу сейчас проходят в Канаде. Ганн пообщался с подписчиками и в одной из публикаций, желая их подразнить, выложил фото. Стоит отметить, что режиссёр таким образом выбрал ракурс, чтобы поклонники не могли увидеть ни декорации, ни изображение на мониторе.

«Ещё одни ночные съёмки «Миротворца», — написал Ганн, дав понять, что в этой сцене снимается актёр Нхут Ли, который исполнит роль Дзюдомастера.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1357905987374641152

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джеймс Ганн объявил о завершении работы над кинокомиксом «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Режиссёр поблагодарил кинокомпанию Warner Bros. за то, что она не вмешивалась в творческий процесс.

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