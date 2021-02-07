Лос-Анджелес, США, , 02:19 — REGNUM Джеймс Ганн объявил, что закончил работу над кинокомиксом «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Публикацию режиссёр разместил 5 февраля на своей странице в Twitter.

Ганн отметил, что завершены не только съёмки, но и монтаж картины. При этом он поблагодарил Warner Bros. за то, что она ни разу не вмешалась в творческий процесс. Режиссёр написал, что кинокомпания сообщала ему о своих замечаниях и он учитывал их если хотел, и не учитывал, если не хотел.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1357480544884281344

Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» запланирована на 5 августа 2021 года. Ранее Джеймс Ганн сообщил поклонникам, что им не обязательно нужно ознакомиться с картиной «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера, чтобы посмореть его кинокомикс.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр нового «Отряда самоубийц» ответил на терзающий фанатов вопрос