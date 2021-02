Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Опубликован рейтинг лучших документальных и художественных сериалов телеканала Showtime по версии известного рейтингового портала Metacritic. Статья была размещена 6 февраля на портале Screen Rant.

Во вторую часть топ-10 вошли шоу This American Life (79 баллов из 100 возможных), «Любовники» (The Affair, 81 балл), «Родина» (81 балл), «Время смерти» (83 балла) и «Мастера секса» (83 балла).

Пятое место досталось третьему сезону сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (83 балла), четвёртое — шоу «Птица доброго Господа» (84 балла). Третью и вторую позицию заняли «Торговля» (The Trade, 84 балла) и Wu-Tang Clan: Of Mics And Men (85 баллов).

На первое место пользователи Metacritic поставили сериал «Вернуться к жизни» (Back To Life), оценив его в 87 баллов.

Для справки: шоу «Вернуться к жизни» выполнено в жанре мрачной драматической комедии. Его сюжет рассказывает о том, как женщина возвращается в родной город после того, как 18 лет провела в тюрьме.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнитель роли Арагорна объяснил интерес к сериалу «Властелин колец»