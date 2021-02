Лос-Анджелес, США, , 20:09 — REGNUM Создатель сериала «ВандаВижен» Жак Шеффер прокомментировал высказывания некоторых поклонников киновселенной Marvel о том, что шоу показалось им скучным. Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Шеффер предложил им дождаться финала и пообещал, что они не пожалеют.

«Я очень горжусь своей командой, я очень впечатлен и в восторге от всех участников этого грандиозного шоу», — сказал Шаффер, добавив, что он надеется, что фанаты ощутят такое же волнение.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus начал показывать сериал «ВандаВижен» 15 января 2021 года. Шестой эпизод шоу будет выложен на сайте онлайн-кинотеатра 12 февраля 2021 года. Главные роли нём исполняют Элизабент Олсен (Ванда Максимофф) и Пол Беттани (Вижен).

