Лос-Анджелес, США, , 19:55 — REGNUM Дженнифер Лоуренс подумывает о том, чтобы вернуться в киновселенную Marvel. Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Дженнифер Лоуренс NASA

Отмечается, что при этом актриса не хотела бы возвращаться к роли Мистик (Рейвен Даркхолм), а хотела бы сыграть какого-то совсем другого персонажа. Издание написало, что информацию ему сообщили те же инсайдеры, которые ранее передали правдивые сведения о реализации проекта сериала «Войны брони» (Armor Wars).

Напомним, Дженнифер Лоуренс сыграла Мистик в четырёх фильмах серии «Люди Икс». Она появилась в образе этого персонажа в картинах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Тёмный Феникс».

