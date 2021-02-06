Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Изложение истории из мира «Властелина колец» в интерпретации режиссёра Хуана Байоны должно сделать интересным проектом одноимённый сериал от Amazon. Об этом сообщил актёр Вигго Мортенсен в интервью журналу GQ.

Вигго Мортенсен исполнил роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец», снятой режиссёром Питером Джексоном по одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина. В настоящее время Amazon готовит к выпуску сериал по мотивам этого произведения, поэтому в GQ решили узнать отношение Мортенсена к этому проекту.

«Байона — хороший режиссёр, так что его [сериал] стоит посмотреть. Мне интересно как они интерпретируют Толкина», — заявил Мортенсен.

Хуан Байона ранее работал над такими фильмами, как «Приют», «Невозможное», «Голос монстра» и «Мир юрского периода 2». Известно, что он станет режиссёром как минимум двух эпизодов первого сезона сериала «Властелин колец».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе создатели сериала «Властелин колец» заявили, что события в многосерийном проекте будут происходить за тысячи лет до начала истории одноимённой кинотрилогии.