Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Компания Higher Ground Productions бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель Обамы заключила контракт на разработку шести кинопроектов с компанией Netflix. Об этом сообщает пресс-служба Netflix.

Higher Ground Productions снимет для Netflix четыре полнометражных фильма. Среди них научно-фантастический фильм «Спутник», художественный фильм «Exit West» по роману пакистанского писателя Мохсина Хамида, художественный фильм «Молодая жена» по сценарию Тайариши По и фильм «Тенцинг», основанный на истории альпиниста Тенцинга Норгея, впервые (совместно с Эдмундом Хиллари) покорившем Эверест.

Также компания Обамы снимет для Netflix серию документальных фильмов о национальных парках и других охраняемых природных территориях по всему миру. Последним из шести проектов станет сериал «Дочь хранителя огня», основанный на дебютном романе Анджелины Булли. Отмечается, что проекты находятся в разных стадиях разработки и будут завершены в течение нескольких лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Барак и Мишель Обама заключили первый контракт с компанией Netflix.