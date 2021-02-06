Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Новый фильм ужасов франшизы, основанной на серии видеоигр Resident Evil, выйдет в прокат 3 сентября 2021 года. Об этом сообщает портал Screen Rant.

Новый фильм с ещё неутверждённым названием призван перезапустить франшизу. Режиссёр Йоханнес Робертс начал фильма в 2017 году, главные роли исполнили Кая Скоделарио, Робби Амелл и Эван Джогиа. Ожидается, что в фильме будет рассказана история происхождения мира «Обители зла», охватывая события первой и второй части видеоигр.

Первый из фильмов серии «Обитель Зла» вышел в 2002 году. Позже было выпущено ещё пять фильмов франшизы, главную роль в которых исполнила Милла Йовович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 7 мая 2021 года назначен релиз видеоигры Resident Evil: Village.