Тегеран, , 08:51 — REGNUM 5 февраля министр культуры, туризма и древностей Ирака Хасан Назем на встрече с послом Ирана в Багдаде Ираджем Масджеди призвал Тегеран оказать помощь в реконструкции исторического памятника. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны обсудили такие вопросы, как восстановление «Арки Касра», соглашение о совместном культурном сотрудничестве и развитии религиозного туризма, формирование двустороннего культурного комитета, сотрудничество в производстве фильмов и др.

Иракский министр проинформировал иранского чиновника о мерах, принятых к настоящему времени для реконструкции «Арки Касра» (Так-э-Касра по-персидски), и попросил Тегеран оказать помощь в восстановлении данного памятника.

Масджеди подчеркнул готовность иранских экспертов помочь восстановить исторический монумент и призвал ускорить подготовку специальной группы для реализации данного плана.

Советник по культуре Исламской Республики Иран в Ираке, ссылаясь на предыдущие мероприятия и переговоры по поводу реконструкции исторического памятника, подчеркнул важность сохранения и защиты культурного наследия после реконструкции и призвал создать механизм для решения этого вопроса.