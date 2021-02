Нью-Йорк, США, , 00:17 — REGNUM Поклонники серии романов «Перси Джексон и Олимпийцы» Рика Риордана стали обсуждать в соцсетях будущий сериал-адаптацию, который выйдет на потоковом сервисе Disney Plus. Об этом 5 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Издание обратило внимание, что это обсуждение вошло в тренды Twitter. Поклонники франшизы, в частности, подумывают о том, не стоит ли им перечитать романы Риордана и посмотреть предыдущие экранизации, чтобы потом сравнить их с тем, что выпустит Disney Plus.

https://twitter.com/_libsxo/status/1357448143223349248

https://twitter.com/Merebear 27 /status/1357492264923193344

https://twitter.com/aiman_mahadi_/status/1357517108788162560

Напомним, в январе 2021 года Рик Риордан сообщил, что пилотный сценарий первого эпизода уже готов и вскоре его будет оценивать руководство Disney. Некоторые СМИ тогда написали, что если это так, то поклоники романов увидят первую серию шоу не раньше 2022 года. Стоит отметить, что сам Риордан ранее критиковал предыдущие попытки экранизации своих книг.

