Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM Уиллем Дефо участвует в съёмках кинокомикса «Человек-паук 3». Об этом 5 февраля сообщил портал Geeks WorldWide со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что актёра заметили на одной из съёмочных площадках картины. Стоит отметить, что в декабре 2020 года портал Illuminerdi сообщил, что Дефо присоединился к актёрскому составу кинокомикса.

Напомним, Уиллем Дефо исполнил роль Зелёного гоблина в трилогии режиссёра Сэма Рэйми про Человека-паука. Ранее СМИ сообщили, что в этой картине будет реализована концепция мультивселенной Marvel, т. е. герой Тома Холланда может повстречать персонажей, которые появлялись в предыдущих фильмах по комиксам издательства.

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