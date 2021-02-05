Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Поклонник Тейлор Свифт показал певицу в образе Ослепительной (Dazzler) — мутанта комикс-вселенной «Люди Иск». Изображение было опубликовано 4 февраля на Instagram-странице пользователя Defendinisar.

Художник напомнил, что во время производства фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» ходили слухи, что Свифт может появиться в роли Оспепительной в одной из сцен картины. К сожалению, этого не произошло, однако Defendinisar было любопытно, как исполнительница может выглядеть в этом образе.

https://www.instagram.com/p/CK2l_WhBWZf/

Напомним, впервые в комиксах «Люди Икс» Ослепительная появилась в 1980 году. Её создателями являются писатель Том ДеФалко и художник Джон Ромит. Героиня обладает способностью преобразования звуковых волн в световые.

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