Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть новый трейлер будущего анимационного сериала «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» (Pacific Rim: The Black). Ролик был опубликован 5 февраля на YouTube-канале компании.

Зрители могут видеть в трейлере пейзажи разрушенных городов Австралии, которые захвачены кайдзю (монстрами). По сюжету, подростки Тейлор и Хейли будут исследовать эти территории, желая отыскать своих пропаших без вести родителей.

Премьера мультсериала состоится на сайте Netflix 4 марта 2021 года. В качестве режиссёров проекта выступают Джэ Хон Ким и Хироюки Хаяши, должности продюсеров заняли Кен Дьюэр, Грег Джонсон иКрэйг Кайл. Другое русскоязычное название этого сериала — «Тихоокеанский рубеж: Темный континент.

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