Лос-Анджелес, США, , 21:23 — REGNUM Съёмки картины «Am I OK?», в которой главную роль исполнит Дакота Джонсон, приостановили после того, как один из членов команды проекта получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом 5 февраля сообщил портал Dealine.

Журналисты выяснили, что речь идёт о помощнике актрисы. По имеющейся у издания информации, производство фильма приостановили на неделю.

Название фильма можно перевести как «Я в порядке?». Его сюжет расскажет об отношениях давних подруг, которые превращаются в хаос после одного происшествия. Сценарий к картине написала Лорен Померанц, ранее работашая над созданием известного телешоу Saturday Night Live.

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