Токио, , 20:00 — REGNUM В сеть выложили трейлер аниме-сериала The World Ends With You: The Animation, в основу которого легла одноимённая видеоигра Square Enix. Ролик был опубликован 5 февраля на YouTube-канале компании.

В ролике зрители могут видеть некоторые кадры и экшен-сцены, позволяющие получить примерное понимание о том, что будет представлять собой шоу с точки зрения анимации и стилистики.

Производством The World Ends With You: The Animation занимаются студии Domerica, которая ранее работала над компьютерной анимацией в «Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь», и Shin-Ei Animation, создававшая сериалы «Дораэмон» и Crayon Shin-chan.

Читайте ранее в этом сюжете: Выпуск манги «Магическая битва» приостановлен из-за болезни автора