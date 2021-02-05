Лос-Анджелес, США, , 19:43 — REGNUM К проекту нового фантастического фильма франшизы «Кловерфилд» кроме режиссёра Мэтта Ривза не присоединилась ещё одна важная фигура. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

Издание обратило внимание, что Дрю Годдард, написавший сценарий к фильму «Монстро» (Cloverfield), также не имеет отношения к будущей картине. Автор статьи отметил, что проект, безусловно, многого лишился, поскольку, по его мнению, только Годдард мог приподнести зрителям сюрпризы, подобные тем, что были в сценарии «Монстро».

Напомним, фильм «Монстро» вышел на большие экраны в сентябре 2008 года. При скромном бюджете $25 млн картина собрала в кинотеатрах США $80 млн, а в мировом прокате — около $170,7 млн.

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