Лос-Анджелес, США, , 19:16 — REGNUM Джеймс Ганн ответил на вопрос фаната о размере его вклада в проект кинокомикса «Тор: Любовь и гром». Публикацию режиссёр разместил 5 февраля на своей Twitter-странице.

Кинематографист написал, что его вклад является не таким уж и большим, отметив, что Тайка Вайтити «отлично справляется» и что сценарий картины «потрясающий».

Ганн рассказал, что перед тем, как Вайтити начал его писать, режиссёры поговорили о том, где находятся персонажи с точки зрения повествования и куда они направляются.

«Он прочитал сценарий для третьей части (кинокомикс «Стражи галактики 3» — ИА REGNUM), а затем я прочитал его сценарий и поделился своими мыслями», — сказал Ганн.

Напомним, съёмки кинокомикса «Тор: Любовь и гром» стартовали в Австралии 27 января 2021 года. По этому случаю Крис Хемсворт (Тор) выложил в сеть фотографию, на которой он и Тайка Вайтити запечатлены в обществе местных жителей.

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