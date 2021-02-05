Иркутск, , 11:20 — REGNUM Власти Иркутской области собираются привлечь волонтеров к участию в эксперименте по реставрации старинных зданий Приангарья. Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа будет вестись в рамках программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура». Его реализует служба по охране объектов культурного значения Иркутской области.

«Восстановление памятников архитектуры обходится очень дорого, работы могут идти годами, поэтому помощь волонтёров очень нужна. Они могут выполнять функции, не требующие специальной квалификации и вносить огромный вклад в восстановление зданий», — пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено о намерении привлечь добровольцев к подготовительным работам перед реставрацией собора Воскресения Христова в селе Верхоленск Качугского района.