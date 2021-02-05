Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии учреждения дополнительного образования изменят режим работы. Они возобновят очное обучение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 5 февраля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Учреждения дополнительного образования перешли в дистанционный режим работы или временно приостановили деятельность 24 ноября 2020 года в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Первоначально планировалось, что работа будет приостановлена на три недели, но эпидемическая обстановка не позволяла открыть кружки и секции в указанные сроки.

На заседании оперштаба в связи со стабилизацией обстановки поступило предложение возобновить работу учреждений допобразования.

«Учреждения дополнительного образования надо открыть», — поддержал глава Чувашии Олег Николаев участников совещания, отметив, что соответствующие изменения будут внесены в указ.

Напомним, ранее руководитель республики отметил «поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки» в связи с пандемией коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2020 года учащиеся с 9-го по 11-е классы в Чебоксарах и Новочебоксарске ушли на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Очное обучение старшеклассников возобновилось в начале декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии приостановят работу учреждений допобразования