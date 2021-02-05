Чебоксары, 5 февраля 2021, 10:18 — REGNUM В Чувашии учреждения дополнительного образования изменят режим работы. Они возобновят очное обучение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 5 февраля, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
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Учреждения дополнительного образования перешли в дистанционный режим работы или временно приостановили деятельность 24 ноября 2020 года в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Первоначально планировалось, что работа будет приостановлена на три недели, но эпидемическая обстановка не позволяла открыть кружки и секции в указанные сроки.
На заседании оперштаба в связи со стабилизацией обстановки поступило предложение возобновить работу учреждений допобразования.
Напомним, ранее руководитель республики отметил «поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки» в связи с пандемией коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2020 года учащиеся с 9-го по 11-е классы в Чебоксарах и Новочебоксарске ушли на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Очное обучение старшеклассников возобновилось в начале декабре 2020 года.
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