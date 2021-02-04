Токио, , 23:45 — REGNUM Стало известно, что публикация манги «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen) будет временно приостановлена из-за болезни её автора Акутами Гэгэ. Об этом 4 февраля сообщила Twitter-страница YourAnimeGuy.

Команда проекта объявила, что решила сделать недельную паузу.

«Нам очень жаль всех читателей, которые с нетерпением ждали этого (следующую главу — ИА REGNUM), благодарим их за терпение и поддержку», — написали представители журнала Shonen Jump в публикации.

https://twitter.com/YourAnimeGuy/status/1357287662923710464

Напомним, Акутами Гэгэ публикует мангу «Магическая битва» в Weekly Shōnen Jump с марта 2018 года. В октябре 2020-го в эфир стал выходить одноимённый сериал, производством которого занимается студия MAPPA.

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