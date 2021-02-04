Лос-Анджелес, США, , 22:38 — REGNUM Рэпер Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) совместно со студией Mattel Films занялся производством комедийного боевика про ограбление, в основу которого ляжет карточная игра Uno. Об этом 4 февраля сообщил журнал Variety.

Сценарий написала актриса Марси Келли, отмечается, что действие фильма будет происходить в андеграундном мире хип-хопа Атланты (штат Джорджия, США). Пока нет информации об актёрском составе проекта и сроках начала съёмок.

«Я играл в Uno в детстве и играю до сих пор», — сказал Lil Yachty, отметив, что для него идея превращения этой игры в фильм является «особенным делом».

Напомним, игру Uno разработал парикмахер из США Мерл Роббинс в 1971 году. В 1992 году Mattel выкупила права на бренд.

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