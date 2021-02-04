Лос-Анджелес, США, , 22:28 — REGNUM Джон Карпентер заявил, что будущий хоррор «Хэллоуин убивает» является лучшим представителем жанра. Об этом 4 февраля сообщил портал Screen Rant.

Когда журналисты задали режиссёру, музыканту и продюсеру вопрос о картине, Карпентер назвал её «блестящей» и в целом был немногословен.

«Это великолепно. Это лучший слэшер. Я имею в виду, что нет ничего, кроме этого. Вау!», — сказал Карпентер.

Напомним, премьера фильма «Хэллоуин убивает» запланирована на 15 октября 2021 года, снял её режиссёр Дэвид Гордон Грин, Карпентер выступил в качестве композитора.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джон Карпентер признался в том, что он является, заядлым геймером. Он написал на своей странице в Twitter, что ему очень понравилась игра Assassin’s Creed Valhalla.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр «Хэллоуина» признался, что является заядлым геймером

Читайте развитие сюжета: Рэпер Lil Yachty снимет фильм про ограбление на основе карточной игры Uno