Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM В сеть выложили новые кадры будущего сериала «Супермен и Лоис». Изображения были опубликованы 4 февраля на Twitter-странице Down & Nerdy Podcast.

На фотографиях поклонники вселенной DC могут в т.ч. видеть семью супергероя. На двух снимках запечатлён момент, когда Супермен поднимает в воздух автомобиль, а его сыновья с изумлением смотрят на происходящее.

https://twitter.com/downandnerdy757/status/1357388557653008384

Напомним, по сюжету будущего шоу Кларк Кент и Лоис Лэйн теряют работу в газете The Daily Planet и переезжают на старую ферму Кентов, расположенную в Смоллвиле (вымышленный город в штате США Канзас), желая начать новую жизнь. Предполагается, что их сыновья ничего не знают о том, кем в действительности является их отец.

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