Токио, , 20:59 — REGNUM В Малайзии популярную мангу «Атака Титанов» подвергли необычной цензуре. Об этом 4 февраля сообщил портал Comicbook.

Пользователь Twitter WallyyTheGreat опубликовал фотографии страниц малайзийской версии манги, на которых Атакующий Титан и Титан-Молот изображены в узких шортах. Таким образом издатель решил проблему наготы персонажей. Примечательным является то, что другие малайзийские издатели не подвергали мангу подобной цензуре.

https://twitter.com/WallyyTheGreat/status/1356705247851393024

Напомним, в постапокалиптической манге «Атака титанов» (или «Атака на титанов») люди могут превращаться в огромных человекоподобных существ, у которых нет половых органов. Серию графических романов мангака Хадзимэ Исаяма начал публиковать в октябре 2009 года.

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