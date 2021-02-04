Лос-Анджелес, США, , 20:42 — REGNUM Том Холланд признался, что роль в будущей криминальной драме «Черри» стала для него одной из самых сложных актёрских работ. Об этом 4 февраля сообщил портал GamesRadar.

Актёр рассказал, что режиссёры Энтони и Джо Руссо предложили ему сняться в этом фильме в тот момент, когда он ещё был занят в проекте кинокомикса «Мстители: Финал». Холланд отметил, что тогда они ничего толком не рассказали ему о будущей картине, однако он сразу же дал согласие, поскольку сам факт подобного предложения значил для него очень много.

«У них под рукой был любой актер, и мне повезло, что они выбрали меня», — сказал Холланд, отметив, что роль главного героя «Черри» была «одной из самых сложных ролей», которые ему «когда-либо приходилось играть».

Премьера фильма «Черри» состоится 12 марта 2021 года на потоковом сервисе Apple TV Plus. В основу картины лег автобиографический роман отставного армейского медика Нико Уокера, который сейчас отбывает срок в одной из тюрем США за ограбление банка.

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