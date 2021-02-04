Лос-Анджелес, США, , 20:26 — REGNUM Эдди Мёрфи рассказал о том, что собой будет представлять фильм «Поездка в Америку 2». Об этом 4 февраля сообщил портал GamesRadar.

Актёр отметил, что оригинальная картина является частью «культурного дыхания эпохи», обратив внимание, что она влияет и на современность: люди одеваются на рождество в костюмы персонажей, а телеканалы постоянно «крутят» фильм в эфире.

«Значит, персонажи все еще здесь», — сказал Мёрфи, отметив, что они, конечно же, уже не такие, какими были 30лет назад. Актёр добавил, что он не переживает за проект и был очень рад, когда создатели картины написали «правильный сценарий».

Ранее потоковый сервис Amazon Prime выложил в сеть трейлер «Поездки в Америку 2». Премьера картины состоится на сайте онлайн-кинотеатра 5 марта 2021 года.

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