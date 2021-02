Нью-Йорк, США, , 20:08 — REGNUM Сериал про Чужих будет связан с вышедшими и будущими фильмами серии. Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Информацию ему сообщили те же источники, которые ранее передали правдивые сведения о проекте нового фильма франшизы «Изгоняющий дьявола». Издание отметило, что, к сожалению, пока это вся новая информация о будущем шоу про Чужих, которое выйдет на потоковом сервисе Hulu.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что режиссёр Ридли Скотт будет работать над сериалом про Чужих вместе со сценаристом, продюсером и режиссёром Ноем Хоули («Легион», «Фарго»). Сюжет шоу расскажет о том, как Чужие попадут на Землю.

