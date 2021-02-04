Лондон, , 19:50 — REGNUM Съёмки картины «Фантастические твари и где они обитают 3» были приостановлены после того, как один из членов команды проекта получил положительный тест на коронавирус. Об этом 4 февраля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Warner Bros. отметила, что сейчас этот сотрудник изолирован от других участников группы и пояснила, что съёмочный процесс был приостановлен из соображений безопасности и будет возобновлён тогда, когда это позволят сделать установленные правила. Кинокомпания не сообщила о том, кто именно получил положительный тест на SARS-CoV-2.

Напомним, 29 января 2021 года Warner Bros. объявила о решении перенести премьеру третьей части «Фантастических тварей» на 21 ноября 2021 года. Кинокомпания также решила отложить релиз картины «Бэтмен» — на 4 марта 2022-го.

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