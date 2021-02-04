Париж, , 16:44 — REGNUM Мэрия Парижа предложит президенту Франции Эммануэлю Макрону перенести останки известного французского писателя и комедиографа Мольера в Пантеон (Париж), усыпальницу великих деятелей науки, культуры и политики Франции. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает France Info.

«Это просьба о символическом признании, признании вневременного характера театральных постановок Мольера и центрального места, которое занимают его произведения, среди шедевров французской литературы наряду с работами Эмиля Золя, Виктора Гюго и Александра Дюма», — говорится в заявлении мэрии столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Франции ответил отказом на петицию о перемещении останков французских поэтов Поля Верлена и Артюра Рембо в парижский Пантеон.

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