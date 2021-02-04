Москва, , 15:34 — REGNUM В России пройдет V общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира

Николай Богданов-Бельский. Вдохновение (фрагмент)

Акция «Дарите книги с любовью-2021» пройдёт с 8 по 14 февраля. В эти дни будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений, нуждающихся в пополнении и обновлении фондов.

В рамках акции состоятся встречи с детскими писателями, мастер-классы, викторины, литературные чтения. Запланирована онлайн-программа, посвящённая книгодарению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Дарите книги с любовью» прошла в 83 регионах России. Было подарено более 200 тысяч книг.

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