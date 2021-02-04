Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM Музей «Эрмитаж-Урал» откроют в Екатеринбурге не раньше лета 2021 года, заявил журналистам глава Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

По словам Корытина, в городе одновременно откроют одновременно с реставрационно-хранительским корпусом Культурно-просветительского центра. Центру нужно ещё несколько месяцев, чтобы подготовиться к открытию.

«Нам предстоит перенести порядка 16 тыс. объектов культурного наследия», — сказал Корытин корреспонденту РИА «Накануне».

Как сообщало ИА REGNUM, сроки открытия музея «Эрмитаж-Урал» неоднократно переносились. Планировалось, что учреждение начнёт работу в 2020 году.

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